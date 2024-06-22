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Mehmet Özdilek'ten Montella'ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Özdilek&#039;ten Montella&#039;ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Montella eleştiri oklarının hedefi oldu. Milli takımın performansının gelecek için ümit vermediğini söyleyen Mehmet Özdilek, "Bu oyuncular üzerinde travmaya neden olur. Hocanın vücut dilinde o travmayı görüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gruptan çıkmak için son maçta Çekya ile beraberlik bile Türkiye'ye yetiyor.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Mehmet Özdilek, Türkiye-Portekiz maçı sonrasında TRT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek'ten Montella'ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur - 1. Resim

"GERİDE PROBLEM VAR HÜCUMDA HİÇ YOKTUK"

Milli takımın sahada beklenilen performansı yansıtamadığını söyleyen Mehmet Özdilek, "Sahayı üçe bölersek. Üçüncü bölgede ne yaptığımızı bilmiyoruz. İkinde vakit geçiriyoruz, birde çok büyük problemlerimiz var. Geriden çıkışlarda problem var. Buna uygun oyuncularımız var. Oynayamıyorsanız iler vurur, takımı öne çıkartırsın. Biz bugün hücumda hiç yoktuk. Milli oyuncularımız 'zaman zaman istediğimizi yaptık' diyorlar. Ne yaptılar ben anlamadım." şeklinde konuştu.

Mehmet Özdilek'ten Montella'ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur - 2. Resim

"OYUNCULAR ÜZERİNDE TRAVMAYA NEDEN OLUR"

Özdilek, özellikle orta saha oyuncularının final pası atmadığını belirtti.

Kötü performanstan dolayı gelecekten ümitli olunmadığını ifade eden Mehmet Özdilek, "Orta saha oyuncuları önemli diyoruz. 3 tane bireysel anlamda çok yetenekli oyuncumuz var. Gürcistan maçı da dahil 1 tane adam eksilttiklerini görmedim. 1 tane savunma arkası koşu ya da 1 tane final pası attıklarını görmedim. Hep basit pas. Yana pas, geriye pas. Bu oyunlar ileriyi göremiyorsun, ümit vermiyor. Kafanda hep soru işaretleriyle dolaşıyorsun. Bu oyuncular üzerinde travmaya neden olur. Hocanın vücut dilinde o travmayı görüyorum." dedi.

Mehmet Özdilek'ten Montella'ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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