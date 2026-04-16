Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, İspanya 5’inci Lig ekibi Cornella’yı satın aldı.

Lionel Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın aldı.

Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.

Messi takım satın aldı! UE Cornella, Arajantili yıldıza satıldı

Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.

Cornella, geçtiğimiz son iki sezonda üst üste iki kez küme düşmüştü. Kulübün altyapısından Arsenal kalecisi David Raya ve Messi’nin eski takım arkadaşı Jordi Alba gibi birçok üst düzey oyuncu yetişmişti.

Messi takım satın aldı! UE Cornella, Arajantili yıldıza satıldı

MESSİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi, şu anda ABD’de Inter Miami forması giyiyor.

38 yaşındaki futbolcu, Barcelona akademisinden yetişmiş ve Katalan takımının as takımında 17 sezon forma giymişti. Arjantinli yıldız önceki açıklamalarında futbolu bıraktıktan sonra Katalonya’da yaşayacağını söylemişti.

