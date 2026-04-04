Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası bordo mavili yönetime sert tepki gösterdi. Uğurcan Çakır transferine ilişkin konuşan Öztürk, "Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar." dedi. Müsabaka boyunca kendilerine küfür edildiğini söyleyen Öztürk, "Trabzonspor yönetimine yakışmadı!" açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Vekili Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaptı.

"UĞURCAN ÇAKIR İÇİN KARA PROPAGANDA YAPTILAR"

Karşılaşma sonrası konuşan Metin Öztürk "Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Maç boyunca kendilerine küfür edildiğini kaydeden Metin Öztürk, "Çirkinlik, Trabzonspor yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı. Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler. Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor. Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi" ifadelerini kullandı.

