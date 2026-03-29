Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Miami Masters 1000 finalinde Coco Gauff’u 2-1 yenerek üst üste ikinci Masters şampiyonluğunu kazandı ve Indian Wells ile Miami Açık’ı kazanarak ‘Sunshine Double’ yaptı. Sabalenka, bu başarıya ulaşan tarihteki 5. kadın tenisçi oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının finalinde dünya 1 numarası Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı Gauff karşılaştı. İki saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Sabalenka, turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Aryna Sabalenka

Sabalenka, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yaptı. Belaruslu raket, 2022'de iki turnuvayı da kazanan Polonyalı Iga Swiatek'ten sonra bunu başaran ilk tenisçi oldu.

Ayrıca Sabalenka, Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Swiatek'in ardından bu başarıya ulaşan 5. kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

