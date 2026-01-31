Anadolu Ajansı
Milli atlet, Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu
Fenerbahçe Kulübü, milli atlet Oğuz Uyar'ın New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyon olduğunu duyurdu.
Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Lookman'dan Atalanta'ya Fenerbahçe resti: Atletico Madrid ile anlaşıldı ama...
Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasına göre organizasyon, ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlendi.
Fenerbahçeli sporcu, 200 metrede elde ettiği 20.81'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR