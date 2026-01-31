İtalyan ekibi Atalanta'nın, Ademola Lookman transferinde İspanyol devi Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ancak oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği iddia edildi.

LaLiga dev Atletico Madrid'in, Atalanta ile Lookman'ın transferi konusunda el sıkıştığı fakat oyuncuyu henüz ikna edemediği belirtildi.

KULÜPLER EL SIKIŞTI

Di Marzio'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta ile 35+5 milyon avro (Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakam) bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

F.BAHÇE'YE ZORLUK, ATLETICO'YA KOLAYLIK

35+5 milyon avro teklif eden Fenerbahçe'den peşinat ve garanti talep eden Atalanta'nın, Lookman'a Fenerbahçe'nin anlaştığı net maaşın yarısını teklif eden Atletico'dan benzer taleplerde bulunmadığı belirtildi.

Ademola Lookman

LOOKMAN, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Kulüplerin anlaşmasına karşın Lookman'ın teklifi kabul etmediği, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ve Atalanta yönetimiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

