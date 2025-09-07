Milli sporcu tarih yazdı: Hem şampiyon oldu hem rekor kırdı
Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda yarışan Milli halterci Adem Algül; koparmada 117 kilo, silkmede 132 kilo ve toplamda 249 kilo kaldırarak şampiyon oldu.
65 kiloda yarışan milli sporcu Adem Algül, Özbekistan'da düzenlenen Asya Central Halter Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi olurken bir de rekora imza attı.
TOPLAMDA 249 KİLO
KOPARMADA TÜRKİYE REKORU
Özbekistan'ın Ürgenç kentinde 5 Eylül'de başlayan Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda mücadele eden Adem Algül, koparmada 117 kiloluk kaldırışıyla Türkiye rekoru kırdı.
ALTIN MADALYA KAZANDI
Silkmede ise 132 kiloya ulaşan milli sporcu, toplamda 249 kiloluk derecesiyle turnuvada birincilik kürsüsüne çıkıp Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı salondakilere dinletti.
