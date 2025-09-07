Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli sporcu tarih yazdı: Hem şampiyon oldu hem rekor kırdı

Milli sporcu tarih yazdı: Hem şampiyon oldu hem rekor kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli sporcu tarih yazdı: Hem şampiyon oldu hem rekor kırdı
Halter, Şampiyonluk, Rekor, Türkiye Rekoru, Halter, Spor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda yarışan Milli halterci Adem Algül; koparmada 117 kilo, silkmede 132 kilo ve toplamda 249 kilo kaldırarak şampiyon oldu.

65 kiloda yarışan milli sporcu Adem Algül, Özbekistan'da düzenlenen Asya Central Halter Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi olurken bir de rekora imza attı.

TOPLAMDA 249 KİLO 

Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda yarışan Şırnaklı milli sporcu Adem Algül, koparmada 117 kilo, silkmede 132 kilo ve toplamda 249 kilo kaldırarak şampiyon oldu.

KOPARMADA TÜRKİYE REKORU

Özbekistan'ın Ürgenç kentinde 5 Eylül'de başlayan Asya Central Halter Turnuvası'nda 65 kiloda mücadele eden Adem Algül, koparmada 117 kiloluk kaldırışıyla Türkiye rekoru kırdı.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Silkmede ise 132 kiloya ulaşan milli sporcu, toplamda 249 kiloluk derecesiyle turnuvada birincilik kürsüsüne çıkıp Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı salondakilere dinletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan zehir zemberek açıklama: Şahsiyetsiz, vatan haini...Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçında muhtemel ilk 11’ler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ve Fenerbahçe yeni transferine kavuştu! Yıldız isim ilk idmanına çıktı - SporVe Fenerbahçe yeni transferine kavuştu! Yıldız isim ilk idmanına çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti - SporCumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik ettiBeşiktaş'ta Serdal Adalı'dan zehir zemberek açıklama: Şahsiyetsiz, vatan haini... - SporAdalı'dan zehir zemberek açıklama: Şahsiyetsiz, vatan hainiFormula 1 İtalya Grand Prix'si kazananı belli oldu - SporFormula 1 İtalya Grand Prix'si kazananı belli olduGalatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Özel uçak gönderildi, İstanbul'a geliyor - SporÖzel uçak gönderildi, İstanbul'a geliyorFilenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Eda Erdem'e büyük onur - SporFilenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Eda Erdem'e büyük onur
Sonraki Haber Yükleniyor...