2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi 5. Grup'ta mücadele eden 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'u 5-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lihtenştayn'ı 6-0, Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, B Ligi grup maçlarını gol yemeden tamamladı.

Milliler, geçtiğimiz kasım ayında Fransa'ya 1-0, Galler'e 3-1 yenilerek A Ligi'ne veda etmişti. Ay-yıldızlıların A Ligi'ndeki rakipleri önümüzdeki aylarda yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

Stat: Egnatia

Hakemler: Jelena Jermolajeva, Diana Vanaga, Orjola Zagolli, Kejsi Tafilli

Karadağ: Dajana Stozinic, Slavica Krstevska ©, Anastasija Zarubica (Dk. 37 Angelina Dresaj), Jana Merdovic, Aleka Belevic, Darija Cizek, Nada Doknic, Andrea Popovic (Dk. 89 Andrea Buckovic), Dunja Bojanic (Dk. 89 Sara Tadic), Danicva Reljic, Jelena Nikcevic (Dk. 75 Andela Jablan)

Türkiye: Sinem Özdemir, İlayda Tali © (Dk. 75 Ceylin Erata), Lucia Özkur, Yaren Öz (Dk. 85 Büşra Coşar), Ecemnur Öztürk (Dk. 75 Zeynep Bilir), Sude Öztaş (Dk. 75 Açelya Nomak), Yaren Ersen, Ela Yetim (Dk. 64 Zeliya Şengül), Yaren Beyazgül, Miray Ayhan, Selen Yarayan

Goller: Lucia Özkur (Dk. 7), Yaren Ersen (Dk. 54), Ela Yetim (Dk. 63), Sude Öztaş (Dk. 71), Zeynep Bilir (Dk. 84)

Sarı Kartlar: Jelena Nikcevic, Darija Cizek, Aleka Balevic, Slavica Krstevska (Karadağ)



