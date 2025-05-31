Milyonların hayalini gerçeğe çevirecek transfer! Messi ile görüşmeler başladı

MLS ekibi Inter Miami ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Lionel Messi'nin yeni durağı neresi olacak merakla beklenirken, ortaya atılan bir iddia futbolseverleri heyecanlandırdı.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, 2023 yılında PSG'den MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olmuş ve herkesi şaşırtmıştı. Arjantinli ismin sözleşmesi sona erince ABD'ye veda edebileceği iddia edildi. Olası rotası ise dünyadaki bütün futbolseverleri heyecanlandıracak cinsten.

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SUUDİ ARABİSTAN'IN YOLUNU TUTABİLİR

Suudi Arabistan basını, Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transferi için görüşmelerin başladığını iddia etti. 37 yaşındaki futbolcu için hangi takımların devrede olduğu bilinmiyor ancak bu haber futbolseverleri heyecanlandırmaya yetti.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yeniden anlaşma sağlaması sonrası gelen bu iddia, 'ikisi aynı organizasyonda bir araya gelebilir' heyecanına neden oldu. Öte yandan iki ismin takım arkadaşı olma ihtimali de heyecanlandıran bir başka konu.

İlerleyen süreçte Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşip gerçeklşemeyeceği merakla bekleniyor.