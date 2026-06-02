Dünya Kupası'ndaki 24 yıllık hasreti sona erdirerek bileti alan A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, birçok konuda açıklamalar yaptı. Santrforsuz oyun nedeniyle geçmişte yapılan eleştiriler hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Montella, "Herkesi memnun etmek imkânsızdır." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFERİ İYİ YÖNETTİK VE ADAPTE OLDUK"

Dünya Kupası'na katılım sürecini değerlendiren Vincenzo Montella, "Aslında o gün çok güçlü duygular yaşadık çünkü bir dönemin sonunu temsil ettik. O hedefe ulaşmak için çok uğraştık, çok çalıştık. Federasyonun aile ortamını sağlayabilmesi ve bizimle birlikte bu yolda yürüyebilmesi çok önemliydi. Futbolcuların gösterdiği fedakârlığın karşılığını alabilmesi de bizim için son derece değerliydi. Dünya Kupası'na bir adım kala hiçbir şekilde paniğe kapılmaya gerek yoktu. Biz hedefimizi belirlemiştik. Kosova maçında örnek bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Futbolcularımız inanılmaz bir maç oynadılar. Bildiğiniz gibi maç öncesinde ve maç sırasında birçok olay yaşandı. Buna rağmen atmosferi iyi yönettik ve adapte olduk. Son düdüğün çalmasıyla birlikte de duyguların patlamasını yaşadık." diye konuştu.

"YETENEKLİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Milli Takım'daki istikrara yönelik soruyu cevaplayan 51 yaşındaki teknik adam, "Geçmişten konuşmayı seven biri değilim; eskiden ne yaptılar, ne ettiler bakmıyorum. Nasıl oldu, 24 sene önceye de bakmıyorum. Ben sadece bizim neler yapabildiğimizi söyleyebilirim. Öncelikle futbolcularımızın yeteneğinden bahsedebiliriz. Yetenekli bir kadroya sahibiz. Sonrasında bir grup oluşturmanız gerekiyor. Bir kadro mühendisliğine ihtiyacınız var." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella

"KALPLERİNDEN GELEREK KONUŞTUKLARINI BİLİYORUM"

Oyuncuların kendisine duyduğu sevgi ve saygı hakkında konuşan Montella, "Beni çok mutlu ediyor. Kalplerinden gelerek konuştuklarını biliyorum. Ben de onlardan bahsederken hissettiklerimi paylaşıyorum hep. Futbol bir sonuç oyunu. Bazen kaybedebilirsiniz, her zaman kazanamazsınız. Benim için en önemlisi insani ilişkilerdir." sözlerini sarf etti.

"DÜNYA KUPASI YOĞUN DUYGULAR HİSSETTİRİR"

Dünya Kupası'nın oyuncularda daha farklı ve yoğun hisler yaşattığını kaydeden Montella, "Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Tüm duyguları daha geniş bir şekilde hissettirir. Avrupa Şampiyonası’na nazaran çok daha farklı duygular yaşarsınız, daha geniş bir kapasitede deneyimlersiniz. Avustralya çok kompakt ve disiplinli oynayan bir takım. Zorlu bir rakip. Dünya Kupası alışkanlıkları var. Biraz Kosova’ya benziyorlar, Kuzey Makedonya’ya da benziyorlar. Bu yüzden onlarla hazırlık maçı yapmak istedik." şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA HEDEFİ NE?

İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Montella, "Benim ilk hedefim, tüm futbolcularıma formunun zirvesinde sahip olabilmek. Son dönemlerde devamlılık konusunda, antrenmanlarda da bazı oyuncularımızın sorunları var. Ben adım adım ilerleyen bir insanım. İlk hedefim öncelikle gruptan çıkabilmek. Ondan sonrasında ise adım adım ilerlemek. Umarım istediğimiz tüm hedeflere ulaşırız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL DUYGULAR YAŞADIK"

Dünya Kupası biletini aldıkları Kosova maçının sonunda yaşadığı mutluluğa dair konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Devamlılığı olan bir yolculuk yaptık bugüne kadar. Avrupa Şampiyonası’na katılmak biraz komplikeydi ve grubu birincilikle bitirmeyi başardık. Sonrasında ise Avrupa Şampiyonası’nda çok iyi bir performans gösterdik diyebilirim. Belki son maçta bazı şeyler oldu ama gerçekten çok güzel duygular yaşadık. Bir enstantane seçmem gerekirse, Kosova maçının son düdüğü olur. Çünkü verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımız ve hedeflediğimiz Dünya Kupası’na katıldığımız gündü." dedi.

"HERKESİ MEMNUN ETMEK İMKÂNSIZDIR"

Forvetsiz oynadığı gerekçesiyle eleştirilmesi hakkındaki soruyu cevaplayan başarılı teknik adam, "Herkesi memnun etmek imkânsızdır. Ben milli takım hocası olarak kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek veriyorum. Oyuncularımızın bu sistemle daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ben forvetsiz oynamak isteyen biri değilim. Olsa tabii ki değerlendirmek isterim, bunu da söyleyeyim. Bulunduğumuz ortamlarda en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle her seferinde hareket ettim. Aslında çok yakın bir örnek var; PSG geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dembélé o takımda forvet oynuyor, normalde kanat oyuncusu. Ballon d’Or’u da kazandı." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası