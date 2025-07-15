Mourinho'nun yoluna taş koydu! Comolli o isim için resmen devrede

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız orta saha için Damien Comolli devreye girdi. İtalyan basını, Juventus'un oyuncuyla resmen temasa geçtiğini iddia etti. İşte detaylar...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Deneyimli teknik adamın listesinde birçok isim yer alırken, yönetim de bu isimler arasından seçim yapma sürecinde.

Sarı-lacivertliler, son olarak orta saha transferi için gözünü Tottenham forması giyen Yves Bissouma’ya çevirmişti. Tottenham ile resmi görüşmeleri ilerleten Fenerbahçe, süreci İngiliz kulübünün talep ettiği 20 milyon euroyu düşürme evresine kadar getirdi.

JUVENTUS RESMEN DEVREDE

Corriere dello Sport da çıkan habere göre; Juventus yıldız oyuncu için resmen devreye girdi.

İtalyan ekibinin orta saha adayları arasında; Sporting Lizbon forması giyen Morten Hjulmand, Wolverhampton'dan Andre ve Tottenham'dan Yves Bissouma yer alıyor. Sportif direktör Damien Comolli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

28 yaşındaki Bissouma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor. Juventus ve Fenerbahçe, bu gelişmeyle birlikte bu yaz bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

MOURINHO ONU ÇOK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Mourınho, orta saha ikilisini Fred ve Bissouma şeklinde planlıyor. Önümüzdeki günlerde Amrabat ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, elde edeceği gelir doğrultusunda Bissouma transferine yön belirleyecek.