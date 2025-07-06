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Musiala'dan haber var! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Musiala&#039;dan haber var! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

ABD'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Avrupa devleri PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maçın 45+3'üncü dakikasında gelişen Bayern atağında Jamal Musiala, PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile çarpıştı ve yerde kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sol ayak bileği kırılan Alman yıldız acı içinde yerde kalırken, başta PSG kalecisi Donnarumma olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Musiala'dan haber var! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu - 1. Resim

EN 4 AY SAHALARDA YOK

Alman Bild gazetesi, sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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