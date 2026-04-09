Okan Hoca, formayı isme değil, hak edene verdi ve operasyon başarıyla tamamlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, çok kötü bir oyunun ortaya konduğu Trabzonspor maçı sonrasında takım içinde çok büyük bir değişime imza atacağını bu satırlarda belirtmiştik. Nitekim bu defa Okan Buruk, formayı isimlere göre vermedi, ortaya koyduğu performansla ilk 11’i hak eden isimler o formayı aldı.

Trabzonspor maçına göre Galatasaray’da Boey, Sane, Asprilla, İlkay, Eren ve Sallai… Kısaca 1’i mecburi tam 5 değişiklikle çıktı Göztepe karşısına sarı kırmızılı takım.

Osimhen’siz de oldu

Bunun sonucunda ilk yarıda 2-0 öne geçen, iki defa da karşı karşıya pozisyonda Sallai ile net pozisyonu değerlendiremeyen ve Osimhen’siz de üretebilen bir Galatasaray izledik!

Barış Alper mücadele etti, defans arkasına sarktı, duran topta kafayla golü attı, net bir özveri sergiledi.

İkinci yarı Göztepe taraftarının da desteğiyle şok baskı ile başladı! Golü de yan topta Singo’nun hatası ile Juan’ın kafasıyla buldu.

Uğurcan devleşti

Sonrasında 51-70 dakikaları arasında Uğurcan, çok kritik kurtarışları ile Galatasaray kalesinde büyüdü.

Okan Buruk doğru 11’i ve oyun planı ile alkış alırken yerinde hamleleri ile ‘Endişeye mahal yok’ mesajı verdi.

Galatasaray, kornerden Göztepe savunmasının âdeta uyuyakaldığı korner organizasyonunda Lemina ile golü bulup 3 puanı söktü, aldı.

Bir anlamda türbülansa girmeyip puan farkını iki rakibi ile 4’e çıkardı.

Maçın adamı: Okan Buruk

