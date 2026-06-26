2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve adını son 32 takım arasına yazdırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Emerse Fae yönetimindeki Fildişi Sahili, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao ile karşılaştı.

PEPE DUBLE YAPTI

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Fildişi Sahili, bir üst tura yükseldi. Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.

Fildişi Sahili - Curaçao

FİLDİŞİ İKİNCİ OLARAK TURLADI

Bu skorla puanını 6'ye çıkaran Fildişi Sahili, lider Almanya'nın ardından ikinci olarak son 32'ye yükseldi. Grupta 1 puanla son sırada kalan Curaçao ise turnuvaya veda etti.

SINGO MAÇ KADROSUNDA

Almanya maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Galatasaray'ın Fildişili savunmacısı Wilfried Singo, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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