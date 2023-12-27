Nwakaeme heyecanı

27 Aralık 2023 06:14 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 06:15

Zirvenin 14 puan gerisinde kalan Trabzonspor’da heyecanın adı: Anthony Nwakaeme. Bordo mavililerin şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha’da forma giyiyor. Orada pek mutlu olmayan ve Karadeniz ekibiyle bağını tam olarak koparmayan Nwakaeme, Abdullah Avcı’nın geri gelmesiyle dönüşe sıcak bakar olmuştu. Ve bu sıcaklık şu anda transfer sürecini daha da ciddiye bindirdi.

AYRILIKLAR OLACAK

Başkan Ertuğrul Doğan, 34 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceklerini bildirdi. Anthony de bu problemi kendinin çözeceğini bildirdi ve kulübüyle ayrılık için görüşmelere hız verdi. Abdullah Avcı’nın yolunu gözlediği Nwakaeme işinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Yönetim de yabancı kontenjanı için yer açmaya bakıyor. Ocak ayında Trabzonspor’da en az iki üç ayrılığın olması bekleniyor. Tabii en az maddi zararla.