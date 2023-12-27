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    Nwakaeme heyecanı

    Yönetim yabancı kontenjanına yer açmaya çalışırken Nijeryalı isim de bonservis konusunu çözmek için uğraşıyor.

    Nwakaeme heyecanı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zirvenin 14 puan gerisinde kalan Trabzonspor’da heyecanın adı: Anthony Nwakaeme. Bordo mavililerin şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha’da forma giyiyor. Orada pek mutlu olmayan ve Karadeniz ekibiyle bağını tam olarak koparmayan Nwakaeme, Abdullah Avcı’nın geri gelmesiyle dönüşe sıcak bakar olmuştu. Ve bu sıcaklık şu anda transfer sürecini daha da ciddiye bindirdi.

    AYRILIKLAR OLACAK

    Başkan Ertuğrul Doğan, 34 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceklerini bildirdi. Anthony de bu problemi kendinin çözeceğini bildirdi ve kulübüyle ayrılık için görüşmelere hız verdi. Abdullah Avcı’nın yolunu gözlediği Nwakaeme işinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Yönetim de yabancı kontenjanı için yer açmaya bakıyor. Ocak ayında Trabzonspor’da en az iki üç ayrılığın olması bekleniyor. Tabii en az maddi zararla.

    Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NwakaemeTrabzonspor
    Haberler > Spor > Nwakaeme heyecanı
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