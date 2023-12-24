24 Aralık 2023 06:31 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 06:35

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de sezona başladıkları teknik direktörlerle yolları ayıran ve yola farklı çalıştırıcılarla devam eden iki takımı buluşturan karşılaşmada üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Oldukça yüksek bir tempoya sahne olan karşılaşmada 24 şut çekilirken, bu sezon deplasmanda sadece bir defa galip gelebilen Başakşehir’in deplasmanda kazanamama serisi yedi maça çıktı.

ONUACHU DİREK DÖVDÜ

Karşılaşmada gol perdesi maçın henüz 11. dakikasında açılırken, Figueiredo’nun sağ kanattan yaptığı ortada iyi pozisyon alan Pelkas düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Bu golün ardından daha baskılı bir futbol oynayan Trabzonspor’da 32’de Larsen’in ortasında dev forvet Onuachu kafayı vurdu. Top kaleci Volkan Babacan’ın bakışları arasında direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

ATAKLAR GOL GETİRMEDİ

Maça beraberliği getiren gol 34’te kullanılan korner ve ardından yaşanan karambol sonrasında Mendy’den geldi. Fransız oyuncunun şutu Volkan’ın müdahalesine rağmen direğin de yardımıyla filelerle buluştu: 1-1. İkinci yarıda her iki takım da ataklarından sonuç alamayınca 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erdi ve Abdullah Avcı’nın öğrencileri konuk takımın bir isabetli şutla tamamladığı karşılaşmada kendi sahasında iki puan kaybetti.

BİZDEN BİRİ PELKAS

Başakşehir’de Dimitrios Pelkas, “Burası zor bir stadyum, buna rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol attığım için mutluyum” ifadelerini kullanırken, “ Terörist bir saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için çok üzgünüm” sözlerini kullandı.

"KAHRAMANLARI UNUTMAYALIM"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan için canını veren kahramanlarımızı unutmayalım” derken, “Zor bir maç oldu. İkinci yarıda oyun bize geldi bence. Gol ve çalıştığımız pozisyonları bulmak bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

"BU OYUN YETMEZ"

Maçın ardından sözlerine, “Şehitlerimiz var. Sabırlar diliyorum. Bu yaşananlar canımızı sıkıyor” şeklinde başlayan Trabzonspor’un çalıştırıcısı Abdullah Avcı, “Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var. Kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Bu oyun yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamadık” sözlerini kullandı.