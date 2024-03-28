"O tarihte TFF Başkanı olmayacak" Mehmet Büyükekşi'nin istifa tarihini verdi! Direkt işaret etti

Düzenleyen: Songül Soysal 28 Mart 2024 16:12 - Güncelleme: 28 Mart 2024 16:13 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Son dönemde Türk futbolu, yaşanan krizlerle çalkalanıyor. Süper Kupa, hakemler, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası tüm gözle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'de. Önceki gün yine istifa tezahüratları arasında kalan Mehmet Büyükekşi'nin istifasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...