"O tarihte TFF Başkanı olmayacak" Mehmet Büyükekşi'nin istifa tarihini verdi! Direkt işaret etti
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Son dönemde Türk futbolu, yaşanan krizlerle çalkalanıyor. Süper Kupa, hakemler, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası tüm gözle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'de. Önceki gün yine istifa tezahüratları arasında kalan Mehmet Büyükekşi'nin istifasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Türk futbolunda yaşanan son dönemde yaşanan krizlerin odağında tek bir isim var, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi.
Önceki gün Avusturya ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Avusturya'daki Türk taraftarlarının arasında kalan Büyükekşi, 'istifa' sesleri arasında stadyumu terk etmişti.
"O TARİHTE BAŞKAN OLMAYACAK"
Hakem yumruklama, Süper Kupa krizi, Trabzon'da yaşananlar, hakem toplantısının sızdırılması, takımı sahadan çekme gibi skandallardan sonra, kulüplerin de tepkisini çeken Mehmet Büyükekşi hakkında geçtiğimiz aylarda görevden alınacağına dair haberler çıkmıştı.
Tüm bunlarından ardından Sports Digitale'de flaş bir iddia ortaya atıldı.
TARİH VERDİ
Yağız Sabuncuoğlu yaptığı açıklamada "Biz temmuz ayında transfer programı yaparken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmayacak. Nisan gibi yeni adayları konuşuruz bence." ifadelerini kullandı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.