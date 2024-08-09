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Okan Buruk, ayrılık sinyalini verdi! Sezonun flaş transferi İngiltere'ye gidiyor

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Okan Buruk, ayrılık sinyalini verdi! Sezonun flaş transferi İngiltere&#039;ye gidiyor

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor ile oynanan yeni sezonun ilk maçı öncesi Wilfried Zaha'nın transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadığını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Wilfried Zaha, maça saatler kala kadrodan çıkarılarak, transfer görüşmeleri yapılmasına izin verildi.

Okan Buruk, ayrılık sinyalini verdi! Sezonun flaş transferi İngiltere'ye gidiyor - 1. Resim

OKAN BURUK: ZAHA PREMIER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR

Yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun eski takımı Crystal Palace ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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