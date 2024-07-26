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Okan Buruk merak edileni açıkladı! Kerem Demirbay ve Yusuf Demir Türk sayılacak mı?

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Okan Buruk merak edileni açıkladı! Kerem Demirbay ve Yusuf Demir Türk sayılacak mı?

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yusuf Demir ve Kerem Demirbay ile de konuşan Buruk, TFF'ye çağrıda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk, transfer çalışmaları başta olmak üzere birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fiziksel olarak hazır hale geleceklerini aktaran Buruk, "Psikolojik olarak zaten güçlüyüz. Fiziksel olarak her geçen gün üzerine koyuyoruz. Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimize düşen bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım. Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk merak edileni açıkladı! Kerem Demirbay ve Yusuf Demir Türk sayılacak mı? - 1. Resim

OKAN BURUK: ÇOK GÜZEL BİR OYUN BEKLEMİYORUM

3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının stadyumunu eleştiren Okan Buruk, "Olimpiyat'ta maç oynanması zor, bunu daha önce de söyledim. O yüzden burada çok güzel bir oyun beklemiyorum. O statta oynanan maçta çok güzel bir oyun beklemiyorum ama oyuncularımızı da motive etmemiz gerekiyor. Belki tribünler atmosferi değiştirebilir. Daha güzel bir stadyumda oynamak isterdim." görüşlerini dile getirdi.

Okan Buruk merak edileni açıkladı! Kerem Demirbay ve Yusuf Demir Türk sayılacak mı? - 2. Resim

OKAN BURUK'TAN KEREM DEMİRBAY VE YUSUF DEMİR TEPKİSİ

Daha önce Almanya Milli Takımı'nda oynayan Kerem Demirbay ve Avusturya'yı tercih eden Yusuf Demir'in yabancı statüde sayılma ihtimaline değinen Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Verilmiş bir hak var. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Sadece başka bir ülkede futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor."

Düzenleyen:  - Spor
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