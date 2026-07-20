Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatay depremi sonrası ailesiyle İstanbul’a gelen ve özel antrenörü olan 17 yaşındaki forvet Ada Yüzgeç ile yakından ilgileniyor.

Türk futbolu ve Galatasaray yeni bir golcü mü kazanıyor? Adı Ada Yüzgeç. 17 yaşında. Depremzede bir ailenin çocuğu. Hatay’daki deprem sonrası ailesiyle beraber İstanbul’a geldi. Avukat anne ve babanın oğlu olan Ada, özel okulda (İstek Vakfı Bilge Kağan Lisesi) tam burslu okuyor. Ve dört yıldır kişisel antrenör eşliğinde çalışmalarını ve gelişimini sürdürüyor.

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ÇOK SÜRE ALABİLİR

Teknik direktör Okan Buruk da Ada’daki ışığı görenlerin başında geliyor. Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit’in yakından ilgilendiği Yüzgeç, tatili bile birlikte yaptı. Okan Buruk oğlunu ve Ada’yı Alaçatı’ya tatile götürdü. Yerli oyuncunun değerinin arttığı ve millî takımda bile forvet sıkıntısının çekildiği ortamda Okan Buruk’un bu sezon Ada’ya süre vermesi bekleniyor.

İKİ GOLÜ VAR

Daha yolun başında olan 17 yaşındaki Ada şu ana kadar tüm kulvarlarda 14 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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