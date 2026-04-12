Paul Onuachu'nun yokluğunda zorlanan Trabzonspor, yıldız golcüsünün forma giymediği maçlarda önemli puan kayıpları yaşarken, attığı gollerle takımına şampiyonluk yarışında kritik katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği karşılaşmalarda zorlanırken önemli puan kayıpları yaşadı.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 25 karşılaşmada 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Onuachu'nun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı.

4 KARŞILAŞMADA 7 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken 2 karşılaşmadan beraberlikle, 1 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı. Bordo-mavililer, sarı kart cezası nedeniyle 16. haftada Trabzon'da oynanan Beşiktaş müsabakasında görev alamayan Onuachu'nun yokluğunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımına davet edilen Nijeryalı oyuncunun forma giymediği 17. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında 4-3 kaybeden Karadeniz ekibi, 18. haftada dış sahadaki Kocaelispor maçını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Trabzonspor, bu hafta son antrenmanda sakatlanarak kafileden çıkarılan Onuachu'nun eksikliğinde Corendon Alanyaspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

BU SEZON 43 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 67'sini elde etti.

