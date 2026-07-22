Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da maç için hazırız" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yıldız orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Italiano - Orkun Kökçü

"HOCANIN İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ"

Bu sezon hazırlık sürecinde takımla daha fazla vakit geçirme imkanı elde ettiğini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sene, hazırlık dönemimiz geçtiğimiz sezona göre daha farklı geçti. Geride kalan sezonda takım arkadaşlarımızın çoğuyla çok fazla birlikte çalışma fırsatı bulamamıştık. Yanılmıyorsam sadece 5 gün hep birlikte vakit geçirebilmiştik. Bu sebeple takımla çok kaynaşamamıştım. Bu dönem son 2 haftadır takımla birlikte vakit geçirme imkanı buldum. Hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi onun istediği şekilde hazırladık. Maça hazırız" dedi.

"SALİH İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Siyah-beyazlıların yeni transferi Salih Özcan hakkında yöneltilen soruya cevap veren Orkun Kökçü, "Salih ile aramızdaki uyum çok iyi. Milli Takım'da da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz. En önemlisi yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak. Onun için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Takım içinde olumlu bir hava olduğunu aktaran başarılı oyuncu, "Ortam çok güzel. Herkes konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi bu maç için çok iyi hazırladı. Alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da Midtjylland maçı için hazırız. İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Salih Özcan

"SKORER DEVA METMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun kendisinden saha içindeki istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kökçü, "Orta sahada oynadığın taktirde ofansif anlamda da defansif anlamda da katkı sağlaman lazım. Hocanın beklentileri bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Hocanın benden istekleri netleşti. O yüzden geçen sezonun ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum. Gol katkısı ve defansif anlamda da katkı sağlamak istiyorum. Takımıma en iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum. Benim için güzel bir kamptı. Kendimi hazır hissediyorum, takım da öyle. Herkes yüzde 100 hazır diyebilirim yarınki maç için. Şu an en önemli şey yarınki maça hazır olmak, maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

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