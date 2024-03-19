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Osayi Samuel'in grafitisi silindi: Talep emniyetten gelmiş

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Osayi Samuel&#039;in grafitisi silindi: Talep emniyetten gelmiş

Spor Haberleri

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında saha içinde gelişen olaylar çerçevesinde, Kadıköy'de bir duvara sahaya giren taraftarı yumrukladığı anların çizildiği Bright Osayi Samuel grafitisi, belediyenin görevlileri tarafından silindi. Belediye talebin emniyet müdürlüğünden geldiğini duyurdu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı maç sonrasında sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında fiziki tartışmalar yaşandı.

Bu anlarda Fenerbahçeli Osayi Samuel, sahaya giren ve kendisine doğru saldırmaya çalışan taraftara yerde yumruk atmaya çalışırken görüntülendi. Yaşananlardan sonrası bazı Fenerbahçeli taraftarlar bu andan bir kareyi Kadıköy'de bir duvara grafiti olarak yaptı.

TALEP EMNİYETTEN

Bir süre sonra Kadıköy Belediyesi görevlilerinin grafitiyi temizledi. Belediye grafitinin silinmesiyle alakalı olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Talebin Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini duyurdu.

Belediye açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

 

Düzenleyen:  - Spor
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