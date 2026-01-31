Devre arasında Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'da 3'üncü transfer için çalışmalar sürüyor. Orta saha takviyesinde Senegalli Pape Gueye'de yüksek bonservis engeline takılan sarı-kırmızılılar, rotayı yine Manchester United'ın ön liberosu Manuel Ugarte'ye çevirdi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği merkez orta saha oyuncusu Pape Gueye için İspanyol ekibi Villarreal kiralama isteğine kapıyı kapatıp, 40 milyon euro bonservis bedelinden aşağıya inmedi. Bunun üzerine Manuel Ugarte defteri yeniden açıldı.

KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için İngiliz devi Manchester United'a "isteğe bağlı satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi yapacak.

Manuel Ugarte

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ugarte, Manchester United formasıyla bu sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda toplam 18 karşılaşmada 859 dakika süre aldı.

