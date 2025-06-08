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Pekin'de Çin Seddi'ni aştık! İstanbul'a 4'te 4'le dönüyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pekin&#039;de Çin Seddi&#039;ni aştık! İstanbul&#039;a 4&#039;te 4&#039;le dönüyoruz
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 3-2'lik skorla devirdi. 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, 18 Haziran'da beşinci maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 1'inci etabındaki son maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Çin, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-20 mağlup ederek setlerde durumu eşitledi. Yakın geçen üçüncü seti 31-29 kazanan Çin, bir kez daha öne geçti ve durum 2-1'e geldi.

SON SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME

Maçın dördüncü setinde ise Filenin Sultanları, 24-20'den geri dönerek seti 28-26 kazandı.

Karşılaşmanın son seti büyük bir çekişmeye sahne olurken Filenin Sultanları seti 15-12 kazandı ve Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Filenin Sultanları, 18 Haziran'da oynanacak olan beşinci maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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