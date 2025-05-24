Performansı parmak ısırtıyor! Uğurcan Çakır en parlak döneminde

Trabzonspor formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adı birçok büyük kulüple anılan Uğurcan Çakır, istatistiksel olarak en iyi dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de 36'ncı hafta geride kalırken 47 puanla 7'nci sırada bulunan Trabzonspor, sezondan umduğunu bulamadı. Takım kaptanı Uğurcan Çakır ise en parlak dönemini yaşıyor.

15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Süper Lig'in geride bırakılan 36 maçında da forma giyen milli eldiven, 2021-2022 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak 7.35'lik reyting elde etti. Sabah'ın haberine göre; bu süreçte kalesinde 45 gol gören Çakır, 15 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi.

3 DE PENALTI KURTARDI

130 kurtarışla ligin en iyileri arasında yer alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk sezonundaki 593 başarılı pas oranını geride bırakarak 831 pasla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Ayrıca 3 penaltıyı çıkararak farkını bir kez daha ortaya koydu.