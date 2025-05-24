Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Performansı parmak ısırtıyor! Uğurcan Çakır en parlak döneminde

Performansı parmak ısırtıyor! Uğurcan Çakır en parlak döneminde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Performansı parmak ısırtıyor! Uğurcan Çakır en parlak döneminde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adı birçok büyük kulüple anılan Uğurcan Çakır, istatistiksel olarak en iyi dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de 36'ncı hafta geride kalırken 47 puanla 7'nci sırada bulunan Trabzonspor, sezondan umduğunu bulamadı. Takım kaptanı Uğurcan Çakır ise en parlak dönemini yaşıyor.

15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Süper Lig'in geride bırakılan 36 maçında da forma giyen milli eldiven, 2021-2022 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak 7.35'lik reyting elde etti. Sabah'ın haberine göre; bu süreçte kalesinde 45 gol gören Çakır, 15 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi.

3 DE PENALTI KURTARDI

130 kurtarışla ligin en iyileri arasında yer alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk sezonundaki 593 başarılı pas oranını geride bırakarak 831 pasla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Ayrıca 3 penaltıyı çıkararak farkını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar... Online alışverişlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merih Demiral bombası patlıyor! Adım adım Süper Lig yolunda - SporMerih Demiral bombası patlıyor! Adım adım Süper Lig yolundaFenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme! Geceye damga vuran paylaşım - SporFenerbahçe'den Ergin Ataman'a göndermeAcun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! "Adaylığını açıklayacak" iddiası gündem oldu - SporAcun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor20 kişilik temizlik! Beşiktaş'ta ameliyat masası kuruluyor - Spor20 kişilik temizlik! Beşiktaş'ta ameliyat masası kuruluyorDeğişim zamanı! Trabzonspor'da hem kadro hem de anlayış yenilenecek - SporTrabzonspor'da değişim zamanı! Kadro yenilenecek...Jose yoksa Terzic hazır! Fenerbahçe'de Portekizlinin alternatifi belirlendi - SporFenerbahçe'de Portekizlinin alternatifi belirlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...