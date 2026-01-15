Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'a 133-107 yenildi.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona; 6 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Joel Embiid ise 20 sayı attı. Maçı kazanan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt kaydetti.

SENSABAUGH'UN KARİYER REKORU GALİBİYETE YETMEDİ

Utah Jazz, Brice Sensabaugh'un kariyer rekoru olan 43 sayısına rağmen Chicago Bulls'a deplasmanda 128-126 yenildi.

Nikola Vucevic, 35 sayıyla Bulls'un en skorer ismi oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

CLIPPERS'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Los Angeles Clippers, sahasında Washington Wizards'ı 119-105 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 33, James Harden ise 22 sayıyla maçı tamamladı. Wizards'ta Kyshawn George'un 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

