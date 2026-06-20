2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek son 32 takım arasına adını yazdıran ABD'de Teknik Direktör Mauricio Pochettino, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Avustralya karşısında alınan galibiyetin ardından takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

"BENCE HARİKA BİR MAÇTI"

Harika bir maç çıkardıklarını belirten Arjantinli teknik adam, "Bence harika bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oynadık ve oyunu kontrol ettik. Aralık ayında kura çekildiğinde bunun zorlu bir maç olacağını düşünmüştüm. Taraftarlarımız adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"PLUSİC'İN OYNAMASI İMKANSIZDI"

Takımın yıldızı Christian Pulisic'in forma giyemediğini hatırlatan Pochettino, "Plusic'in oynaması imkansızdı. Ancak bu turnuvayı kazanmak istiyorsak tüm kadroya ihtiyacımız var." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek.

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