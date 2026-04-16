Futbolculuk kariyerinde Arsenal, Fiorentina, Juventus ve Liverpool'da görev yapan Alexander Manninger, 48 yaşıdna hayatını kaybetti. Premier Lig'de forma giyen ilk Avusturyalı oyuncu olan Manninger, Salzburg'da bir hemzemin geçitten geçerken arabasına tren çarptı.

Avusturya futbolunun önemli kalecilerinden olan Alexander Manninger, bu sabah ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 48 yaşında hayata veda etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Salzburg şehrinde bir hemzemin geçitte meydana geldi. Manninger'ın kullandığı otomobil ile tren çarpıştı. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, Manninger'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak eski oyuncu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tren sürücüsü ve yaklaşık 25 yolcu, kazada yara almadı.

MANNINGER'İN KARİYERİ

1977 doğumlu eski kaleci, futbola 1984 yılında FC Salzburg altyapısında başlarken, 1997 yılında Arsenal’e transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. "Premier Lig'de forma giyen ilk Avusturyalı oyuncu" olan Manninger; Grazer, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena, Udinese, Juventus, Augsburg ve Liverpool formaları da giydi. Milli takımda Avusturya'yı birçok uluslararası maçta temsil eden Manninger, 2017 yılında yeşil sahalara veda etti.

"ÇOK HÜZÜNLÜ BİR GÜN"

Acı haber sonrası Manninger'ın formasını giydiği JUventus ve Salzburg, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İtalyan kulübü, "Bugün çok hüzünlü bir gün. Sadece büyük bir sporcu değil, aynı zamanda nadir bulunan değerlere sahip bir adam da aramızdan ayrıldı. Tevazu, adanmışlık ve olağanüstü bir mesleki ciddiyet. Juventus, Alex Manninger'in vefatı nedeniyle taziyelerini sunar ve bu acı dolu anda ailesinin yanında olduğunu belirtir" ifadelerini kullandı.

