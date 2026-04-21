Lig sonuncusu Wolverhampton Wanderers, düşme hattının bir üst basamağındaki West Ham United ile puan farkının 16'ya çıkmasının ardından bitime 5 hafta kala Premier Lig'e veda eden ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig'de son sıraya demir atan Wolverhampton Wanderers'ın küme düşmesi resmen kesinleşti.

MATEMATİKSEL OLARAK LİGE VEDA ETTİ

Wolverhampton, West Ham United ile Crystal Palace arasında oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmanın ardından matematiksel olarak lige veda etti.

FARK 16'YA ÇIKTI, KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Wolverhampton, cumartesi günü Tottenham Hotspur ile Brighton & Hove Albion arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından küme düşmeyi o gün için ertelemişti. Ancak West Ham United'ın Crystal Palace deplasmanında aldığı 1 puanla puan farkını 16'ya çıkarmasının ardından Wolves'un gelecek sezon Championship'te oynaması kesinleştirdi.

