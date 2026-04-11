Avustralya basını, Dünya Kupası’nda Türkiye ile eşleşmeyi “kötü kura” olarak yorumlarken, Arda Güler ve Kenan Yıldız için dikkat çeken övgülerde bulundu; genç yıldızların performansının maçın kaderini belirleyebileceği vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk sınavını D Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile (TSİ) 07.00'de Avustralya'ya karşı verecek. Karşılaşma öncesinde Avustralya basını, Türkiye'nin kadrosundaki genç yıldızlara dikkat çeken ve kura şanslarını değerlendiren bir haber yayımladı.

"BU AVUSTRALYA İÇİN KÖTÜ"

Ülkenin önde gelen yayın organlarından The Canberra Times, kura çekiminin Avustralya açısından talihsiz bir sonuç doğurduğunu sayfalarına taşıdı. Haberde, Avustralya'nın D Grubu'nun en zayıf takımı olduğu öne sürülürken, "Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü." ifadelerine yer verildi.

"ARDA GÜLER MARADONA GİBİ SAYGI GÖRÜYOR"

Yazının odak noktasında ise Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'ta görev yapan Kenan Yıldız yer aldı. Gazete, Arda Güler'i efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona gibi saygı gören genç bir süper star olarak tanımlayarak, “Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda. Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit." açıklaması yapıldı.

"ARDA, MODRIC VE KROSS KARIŞIMI"

Haberin devamında Arda Güler'in oyun stiline yönelik övgülerde bulunularak, "Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor." değerlendirmesiyle haberi tamamladı.

