Real Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı

Düzenleyen: Songül Soysal 29 Mart 2024 14:28 - Güncelleme: 29 Mart 2024 14:28 - Güncelleme:

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Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güler, bu kez Real Madrid antrenmanından paylaşılan bir görüntüyle gündeme geldi.