Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Real Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı

Real Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Real Madrid fanları her yer de Arda Güler&#039;in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güler, bu kez Real Madrid antrenmanından paylaşılan bir görüntüyle gündeme geldi.

Transfer olduğu günden bu yana Real Madrid taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler bir kez daha sosyal medyanın gündeminde.

Son dönemde adı sık sık Bundesliga devi Bayern Münih'le anılan 19 yaşında solak, Madrid antrenmanından paylaşılan bir videoyla çok konuşuldu.

Real Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı - 1. Resim

"ARDA GÜLER'İN BUGÜN KURBANI, FRAN GARCIA"

Aldığı kısıtla sürelerde bile yeteneğiyle herkesi büyüleyen Arda Güler'in, Arda Güler'in idman performansından kısa bir kesit paylaşıldı. X sosyal medya platformunda Real Madrid'in fan hesabından paylaşılan görüntüde "Mösyö Arda Güler'in bugün kurbanı, Fran Garcia" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - Sporİşte Euro 2024'ün favorileri! Türkiye...Deplasman takımları itiraz etmişti! Top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni karar çok şaşırtacak - SporDeplasman takımları itiraz etmişti! Top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni karar çok şaşırtacakSüper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu! Halil Umut Meler'e görev yok - SporSüper Lig’de 31. haftanın hakemleriQuaresma'dan son istek! Gözler Beşiktaş'a çevrildi - SporQuaresma'dan son istek! Gözler Beşiktaş'a çevrildiFenerbahçe ezeli rakibinin yıldızına kancayı taktı yetmedi bedavaya getiriyor! Bu transfer ortalığı fena karıştıracak - SporSezon sonunda bedavaya transfer edecek!Galatasaray'dan Mauro Icardi hakkında açıklama ilk ağızdan gelmişti! Ameliyat olacak tarihi de belli! Sezonu kapatabilir... - SporIcardi açıklaması ilk ağızdan gelmişti!Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak - SporBarış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacakFenerbahçe ligden çekilirse işi zor! Avrupa oynayabileceği sadece 2 lig var! Peki Kanarya hangi liglerde oynayabilir? - SporHangi liglerde oynayabilir?Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi İstanbul! 'Türk yıldız Lille'den ayrılarak Süper Lig devine gelecek' - SporYusuf Yazıcı'dan Süper Lig devine 'evet'Galatasaray'da ayrılık çanları 6 isim için çalıyor! Biletler sezon sonu için kesildi yıldızlarla yollar ayrılıyor - Spor6 ismin bileti kesildi
Sonraki Haber Yükleniyor...