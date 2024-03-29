Real Madrid fanları her yer de Arda Güler'in bu videosunu paylaşıyor! Vay Arda vay! Kurbanına acımadı
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Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güler, bu kez Real Madrid antrenmanından paylaşılan bir görüntüyle gündeme geldi.
Transfer olduğu günden bu yana Real Madrid taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler bir kez daha sosyal medyanın gündeminde.
Son dönemde adı sık sık Bundesliga devi Bayern Münih'le anılan 19 yaşında solak, Madrid antrenmanından paylaşılan bir videoyla çok konuşuldu.
"ARDA GÜLER'İN BUGÜN KURBANI, FRAN GARCIA"
Aldığı kısıtla sürelerde bile yeteneğiyle herkesi büyüleyen Arda Güler'in, Arda Güler'in idman performansından kısa bir kesit paylaşıldı. X sosyal medya platformunda Real Madrid'in fan hesabından paylaşılan görüntüde "Mösyö Arda Güler'in bugün kurbanı, Fran Garcia" ifadeleri kullanıldı.