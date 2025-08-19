Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde!

Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde!

Güncelleme:
Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde!
Spor Haberleri

La Liga'da ilk haftanın son maçında Real Madrid, kendi sahasında Osasuna'yı 1-0 yendi. Arda Güler, Karşılaşmaya ilk 11'de başlarken babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman da tribünde karşılaşmayı izledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ilk hafta maçında, Real Madrid ile Osasuna takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - 1. Resim

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. 51. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - 2. Resim

90. dakikada Osasuna'dan Abel Bretones Cruz kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmazken Real Madrid, ligin ilk haftasını galibiyetle kapattı. 1-0

Bu galibiyetle Real Madrid 3 puanla 8. sırada yer aldı.

Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - 3. Resim

GÜLER AİLESİNDEN DESTEK

Karşılaşmayı, Arda Güler'in babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman da izledi.

Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - 4. Resim

Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - 5. Resim

  • Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde! - 6. Resim

