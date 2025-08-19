Real Madrid galibiyetle başladı: Arda Güler sahada, ailesi ve kız arkadaşı tribünde!
La Liga'da ilk haftanın son maçında Real Madrid, kendi sahasında Osasuna'yı 1-0 yendi. Arda Güler, Karşılaşmaya ilk 11'de başlarken babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman da tribünde karşılaşmayı izledi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ilk hafta maçında, Real Madrid ile Osasuna takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. 51. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
90. dakikada Osasuna'dan Abel Bretones Cruz kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmazken Real Madrid, ligin ilk haftasını galibiyetle kapattı. 1-0
Bu galibiyetle Real Madrid 3 puanla 8. sırada yer aldı.
GÜLER AİLESİNDEN DESTEK
Karşılaşmayı, Arda Güler'in babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman da izledi.
