Real Madrid'e Jude Bellingham'dan kötü haber: İngiliz yıldızın durumu belli oldu
Milli futbolcumuz Arda Güler'i de kadrosunda barındıran İspanyol devi Real Madrid'e, İngiliz yıldız Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.
La Liga ekibi Real Madrid'e, Rayo Vallecano ile oynanan maçta sakatlanan Jude Bellingham'da kötü haber geldi.
- Jude Bellingham, 1 Şubat'ta Rayo Vallecano ile oynanan maçta sakatlandı.
- İngiliz orta saha, sakatlık nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.
- Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla 28 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
La Liga ekibi Real Madrid'in 1 Şubat'ta 2-1 kazandığı Rayo Vallecano maçında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Jude Bellingham, kas sakatlığı nedeniyle tahmin edilenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacak.
6-8 HAFTA YOK
The Athletic'te yer alan habere göre; sakatlık sonrası sahayı oldukça üzgün halde terk eden 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, 6-8 hafta eflatun-beyazlı formayı giyemeyecek.
Real Madrid'de bu sezon 4 kulvarda (La Liga, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Kral Kupası) 28 karşılaşmada görev yapan Jude Bellingham, 1974 dakika 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
