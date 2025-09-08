Rıdvan Dilmen'den Milli Takım tepkisi: Bunu yapamazsınız

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk eden Türkiye, sahadan 6-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

RIDVAN DİLMEN'DEN ELEŞTİRİ

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısındaki yenilgisinin ardından bir paylaşım yaptı.

"BU KADAR EZİLEMEZSİN"

İspanya'yı herhangi bir takım muamelesi yapılamayacağını belirten Dilmen, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.