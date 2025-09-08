Rıdvan Dilmen'den Milli Takım tepkisi: Bunu yapamazsınız
Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk eden Türkiye, sahadan 6-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.
RIDVAN DİLMEN'DEN ELEŞTİRİ
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısındaki yenilgisinin ardından bir paylaşım yaptı.
"BU KADAR EZİLEMEZSİN"
İspanya'yı herhangi bir takım muamelesi yapılamayacağını belirten Dilmen, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
