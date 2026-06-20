Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Çalımbay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Spor camiasından birçok ismin katıldığı törenin ardından Fatma Çalımbay'ın naaşının Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Çalımbay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Fatma Çalımbay'ın cenaze namazı, öğle vakti Etiler Camisi'nde kılındı. Rıza Çalımbay ve yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Rıza Çalımbayın acı günü

Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, kulübün eski asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam, başantrenör Aziz Akkaya ile eski milli futbolcular Metin Tekin, Ali Gültiken, Tanju Çolak, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen ve Umut Bulut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda spor camiası temsilcisi katıldı.

Fatma Çalımbay'ın naaşının yarın Sivas'ta defnedileceği öğrenildi.

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