Mohamed Salah’ın sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını açıklamasının ardından transfer piyasası hareketlenirken, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’ın yıldız futbolcuya yıllık 100 milyon eurodan 2 yıllık dev bir sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerde sona gelindiği öne sürüldü.

2017 yılından bu yana İngiliz ekibi Liverpool’un başarısı için ter döken ve kulübün modern dönem simgelerinden biri haline gelen Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. 33 yaşındaki Mısırlı yıldızın bu kararı, Avrupa ve dünya futbol piyasasında büyük bir hareketliliğe yol açarken, oyuncunun bir sonraki durağına dair en kapsamlı iddia İtalyan medyasından geldi.

Mohammed Salah

İTALYANLAR'DAN AL-ITTIHAD İDDİASI

İtalyan spor basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için tarihin en yüksek maliyetli sözleşmelerinden birini masaya koydu. Haberin detaylarında, Al-Ittihad yönetiminin Salah’a yıllık 100 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki müzakerelerin oldukça ilerlediği ve anlaşmanın tamamlanma aşamasına geldiği aktarıldı.

435 resmi maça çıkan Salah, bu karşılaşmalarda 255 gol ve 122 asist yaptı

SALAH'IN LIVERPOOL KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Mohamed Salah’ın Liverpool forması altındaki sekiz yıllık serüveni, istatistiksel açıdan kulüp tarihine geçti. Merseyside ekibiyle bugüne kadar toplam 435 resmi maça çıkan Mısırlı forvet, bu karşılaşmalarda 255 gol ve 122 asist yaparak toplamda 377 gol katkısında bulundu.

