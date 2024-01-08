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    Sambacılardan şaşırtan tercih! Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı

    Jorge Jesus ve Carlo Ancelotti gibi isimlerle görüşen Brezilya Futbol Milli Takımı, sürpriz bir tercih yaparak Sao Paulo'nun teknik direktörü Dorival Junior'u göreve getirdi.

    Sambacılardan şaşırtan tercih! Brezilya Milli Takımı&#039;nın yeni teknik direktörü açıklandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fernando Diniz'in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Brezilya Milli Takımı, aradığı ismi kendi ülkesinde buldu.

    Sao Paulo'dan ayrılan Dorival Junior, sambacıların yeni patronu oldu.

    Sambacılardan şaşırtan tercih! Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı

    DORIVAL JUNIOR DUYGULARINI PAYLAŞTI

    Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Dorival Junior, "Bu kişisel bir hayalin gerçekleşmesi, ki bu da ancak Sao Paulo'da yaptığım işlerin takdir edilmesi sayesinde mümkün oldu. Bu nedenle, başkan ve yönetim kurulu tarafından yetkin bir şekilde yönetilen bu önemli yeniden yapılanma döneminin bir parçası olduğunuz için size teşekkür etmeliyim. Son yıllarda altyapıya yapılan yatırım ve planlama sayesinde kulüp, piyasadaki en nitelikli profesyonelleri ağırlamaya hazır. Taraftarlara da tüm sevgi ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Dorival Junior, daha önce Cruzeiro, Coritiba, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Santos, Atletico Mineiro, Internacional, Palmeiras, Sao Paulo, Ceara ve Athletico Paranaense gibi takımları çalıştırmıştı.

    61 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde 3 Brezilya Kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana ve 1 Brezilya Serie B şampiyonluğu bulunuyor.

    Öte yandan Brezilya Milli Takımı için daha önce gündeme Jorge Jesus ve Carlo Ancelotti de gelmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Brezilya
    Haberler > Spor > Sambacılardan şaşırtan tercih! Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı
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