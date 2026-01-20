Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta heyecanı: İşte maç programı...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta müsabakaları, 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 18. sırada bulunuyor.
- Temsilcimiz, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek.
Devler Ligi'nde 7'nci haftanın programı (TSİ) şöyle:
20 Ocak Salı
18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)
21 Ocak Çarşamba
20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)