Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 37. yılında futbol şehitleri için sessiz yürüyüş düzenledi.

Kazanın 37. yıl dönümünde Samsunspor Kulübü ve taraftar grupları, futbol şehitlerini andı. Osmaniye Caddesi Şehir Kulübü önünde toplanan grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Onur Anıtı’na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Taraftarlar, kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Adanır ve otobüs şoförü Asım Özkan ile kazadan yıllar sonra hayatını kaybeden takım kaptanı Emin Kar'ın fotoğraflarını taşıdı.

Daha sonra futbol şehitleri için Büyük Camii'de mevlüt okutuldu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Türkiye'de en acı futbol hadiselerinden birini Samsunspor'un yaşadığını belirterek "Futbol şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yeri dolmayacak biliyoruz. Onların bizlere emanet ettiği Samsunspor emanetine sonuna kadar sahip çıkmak için yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan bu emanete sahip çıkmaktır. Esas olan budur. Başkanımız dahil olmak üzere hem bayrağımızdan aldığımız renklerimiz ile hem de Atatürklü armamızla bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rabbim hiç bir kulübe böyle bir elim kaza göstermemesini diliyorum." dedi.

