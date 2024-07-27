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Savaşın gölgesinde madalya mücadelesi! Filistinli boksörün İsrail'in Gazze saldırıları temalı gömleği dikkat çekti

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Savaşın gölgesinde madalya mücadelesi! Filistinli boksörün İsrail&#039;in Gazze saldırıları temalı gömleği dikkat çekti

Spor Haberleri

Fransa’da dün Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, Filistinli boksör Wasim Abusal'ın giydiği İsrail'in Gazze saldırıları temalı gömlek dikkatleri üzerine çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.

Fransa’ya 25 Temmuz'da varan Filistin kafilesi, ellerinde Filistin bayrakları ve başlarında Filistin kefiyesi ile törende yerini aldı.

Savaşın gölgesinde madalya mücadelesi! Filistinli boksörün İsrail'in Gazze saldırıları temalı gömleği dikkat çekti - 1. Resim

ABUSAL'IN GÖMLEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kafilenin Sen Nehri'nden tekneyle geçtiği sırada,  Filistinli boksör Wasim Abusal'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan gömleği dikkati çekti.

Abusal'ın gömleğinin ön kısmında güneşli bir günde futbol oynayan çocukların üzerine bomba yağdıran savaş uçakları tasvir edilirken, gömleğin sırt kısmında kefiye, bir yakasında zeytin dalı ve bir diğer yakasında olimpiyat halkaları motifi kullanıldı.

Savaşın gölgesinde madalya mücadelesi! Filistinli boksörün İsrail'in Gazze saldırıları temalı gömleği dikkat çekti - 2. Resim

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Abusal'ın, futbol oynayan çocukların üzerine İsrail'in bomba yağdırmasını tasvir eden gömleği giymesini takdir etti. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Filistin delegasyonu tüm kelimelerden de fazlasını ifade eden bir gömlek icat etti" yorumunu yaparken, bir diğer kullanıcı da "Olimpiyatların açılış töreninde Filistin'in bayrak taşıyıcısı Wasim Abusal'ın giydiği gömlekteki güçlü gönderme: güneşli bir gökyüzünde futbol oynayan bir çocuğun üstüne düşen bombalar." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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