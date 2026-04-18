Sayı Kralı ödülünü, Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov aldı
Olympiakos’un yıldızı Sasha Vezenkov, EuroLeague’de 2024-25 sezonunu zirvede tamamladı. Maç başına 19,4 sayı ortalamasıyla “Alphonso Ford Sayı Kralı” ödülünü ikinci kez kazanan deneyimli oyuncu, bu başarıyı birden fazla elde eden seçkin isimler arasına adını yazdırdı.
Özetle DinleSayı Kralı ödülünü, Olympiakos'ta forma giyen Sash...
Spor 5 dk önce
Basketbol Avrupa Ligi'nde 'Alphonso Ford Sayı Kralı' ödülünü, Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ikinci kez kazandı.
- Sasha Vezenkov, bu sezon 34 maçta 661 sayı atarak maç başına 19,4 ortalama yakaladı.
- Vezenkov, bu ödüle birden fazla kez layık görülen 4. isim oldu.
- Daha önce Igor Rakocevic 3 kez, Keith Langford ve Alexey Shved ise ikişer kez kupayı kazanmıştı.
- Vezenkov, Avrupa Ligi'nde 3 kez en iyi 5'e seçildi ve 2025 play-off'larının MVP'si oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nde "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünü, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov kazandı Organizasyondan yapılan açılamada, bu sezon 34 maçta toplam 661 sayı atarak maç başına 19,4 ortalama yakalayan 30 yaşındaki Vezenkov'un "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünün sahibi olduğu kaydedildi.
2022-23 sezonunun ardından ödülü ikinci kez kazanan Vezenkov, bu ödüle birden fazla kez layık görülen 4. isim oldu. Daha önce Igor Rakocevic 3, Keith Langford ve Alexey Shved ikişer kez kupayı kazanmıştı.
Vezenkov, Avrupa Ligi'nde 3 kez (2021-22, 2022-23, 2024-25) en iyi 5'e seçilirken, 2025 play-off'larının MVP'si olmuştu.
