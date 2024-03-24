Semih Kılıçsoy krizinde gündemi sarsacak iddia! Sinan Engin canlı yayında duyurdu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosuna çağrılmasına rağmen Ümit Milli Takıma gönderilmesi geniş yankı uyandırmıştı. Krizin yankıları sürüyor. Yorumcu Sinan Engin'in konuya dair çarpıcı bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Türk futbolunda son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 18 yaşındaki genç yetenek Semih Kılıçsoy'un önce A Milli Takım kadrosuna çağırılıp ardından Ümit Milli Takım'a gönderilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olay Beşiktaş kanadından büyük tepki çekerken, A Milli Takım Macaristan'la oynadığı özel maçta 1-0 mağlup olunca tepkilerin sesi giderek yükselmişti.

"AĞLAMAKLI BENİ ARADI"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili konuşmuş ve açıklamalarıyla, krizi başka bir boyuta taşımıştı. Kılıçsoy'un kendilerini ağlamaklı bir şekilde aradığını söyleyen Uçar şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz haberi duyduğumuzda şoke olduk. Montella’nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için."

TÜRK FUTBOLUNU SARSACAK İDDİA

Akabinde Kılıçsoy kriziyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Kılıçsoy'un A Milli Takım kampından Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin arkasında menajerlerin olduğu, bir menajerlik şirketinin Kılıçsoy'un menajerliğini almak istediği ancak genç oyuncunun bu teklifi reddetmesi üzerine, A Milli Takım'dan gönderildiği iddia edilmişti.

İDDİALARI DOĞRULADI

Spor yorumcusu Sinan Engin konu hakkında açıklamalarda bulundu. Engin, “Montella bir daha yaparsan anlatırım şahitli anlatırım! Bu menajerlerle menajerlik işlerine alet olma! Kimleri de niye çağırıyorsun neden çağırıyorsun... girmeyeceğim fazla ama sen biliyorsun.” dedi.

"SEN İYİ İNSAN DEĞİLSİN HAİNSİN"

Montella'ya yüklenmeye devam eden Engin sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu. Taktik idmanına almıyorsun. Çocuğu oraya çağırıyorsun rencide ediyorsun Montella. Eski futbolcusun, futbolcu psikolojisinden anlaman lazım. Görüntüne baktığımda da iyi bir insana benziyorsun ama sen iyi insan değilsin. Ben duydum çok üzüldüm ama sen hainmişsin. 3 ayda çıkış yaptı, daha ne istiyorsun aradığın oyuncuyu bulmuşsun. 45 dakika oynatsana ne kaybedersin. Resmen bir genç isme hainlik yapmışsın. Büyük bir futbol ahlaksızlığı yapmışsın. Hiç sana yakışmadı Montella, gözümden de düştün. Ben sana söyleyeyim Semih Kılıçsoy, bu milli takımda her yerde oynar."