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Serdal Adalı iddialı: Kartal’ın yükseliş dönemi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serdal Adalı iddialı: Kartal’ın yükseliş dönemi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyleyen siyah beyazlıların patronu, geleceğin kulüp için aydınlık olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezon için camiaya seslendi.

Üyelere teşekkür etti

Adalı, “Sadece dört ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından, bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaşımızı bizlere bir kez daha emanet eden üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Camia rahat olsun

∂ Verilen göreve layık olacaklarını söyleyen Adalı, “Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Camiamızı heyecanlandıracak transferler yapacağız ama önceki dönemlerdeki gibi gereksiz harcamalar yapmayacağız “ diye konuştu.

MAZABATALAR ALINDI

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile yeni yönetim kurulu, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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