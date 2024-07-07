Sergen Yalçın'dan Montella'ya sert eleştiri: Çeyrek final başarı değil Türk milli takımını bu kadar ezdiremezsin

Eski milli yıldız Sergen Yalçın, Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilerek Avrupa Şampiyonası'na veda etmesini yorumladı. Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştiren Yalçın, "Bu kadar kötü futbolun olduğu turnuvada çeyrek final başarı değil. Türk milli takımını bu kadar ezdiremezsin, bu kadar savunma yaptıramazsın" şeklinde konuştu.

Türkiye, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. 1-0 öne geçen Türkiye, ikinci yarıda yediği iki gole engel olamayarak 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

"BU TURNUVADA ÇEYREK FİNAL BAŞARI DEĞİL"

Türk futbolunun önemli isimlerinden Sergen Yalçın, milli takım oyucularını tebrik etti. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yönetimini ise topa tutan Sergen Yalçın, oyun düzenini eleştirdi.

Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinin kötü futbol oynadığını belirten Sergen Yalçın, "Bu turnuvada çeyrek finali başarı olarak görmüyorum. Rakiplerimize baksanıza; kim, ne oynuyor? Portekiz-Fransa maçı çok kötü, İngiltere-İsveç maçı neydi? Bugüne kadar tek bir maç vardı o da Almanya-İspanya maçıydı. Bu kadar kötü futbolun oynandığı yerde çeyrek finali başarı görmem ben. Oyuncuların mücadelesine hiçbir lafım yok, ama takımın oyun düzeni bu olmamalıydı. Topu rakibe veriyoruz. Topu kime verirsen Barcelona gibi oynar. 0 forvet niye oynuyoruz. Oyunculara futbol düzenini hoca verir. Çocukları hiç eleştirmiyorum. Türk milli takımını bu kadar ezdiremezsin, bu kadar savunma yaptıramazsın." şeklinde konuştu.

Turnuvada oynanan futbolu beğenmediğini de sözlerine ekleyen Yalçın, "Son 50 senenin en kötü şampiyonası. Bizimkiler ruhuyla oynadı, savaşarak oynadı. Bizim çocuklar hep böyle." dedi.