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Haberler > Spor > Sivasspor'dan yayıncı kuruluşa maç saati isyanı! "Fatih Karagümrük ve TFF kabul etti ama..."

Sivasspor'dan yayıncı kuruluşa maç saati isyanı! "Fatih Karagümrük ve TFF kabul etti ama..."

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Sivasspor&#039;dan yayıncı kuruluşa maç saati isyanı! &quot;Fatih Karagümrük ve TFF kabul etti ama...&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası, 31.hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Sivasspor'dan, maç saati isyanı. İşte haberin detayları.

Süper Lig'e verilen aranın ardından 31.hafta maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç öncesi Sivasspor'dan flaş bir açıklama geldi. 

"YAYINCI KURULUŞ KABUL ETMEDİ"

Sivasspor yaptığı açıklama da, Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın başlama saatinde değişiklik yapması için başvuru yapıldığını ancak yayıncı kuruluşun izin vermediğini söyledi. Yayınlana açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sivasspor'dan yayıncı kuruluşa maç saati isyanı!

"Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında 03 Nisan Çarşamba günü Vavacars Fatih Karagümrük ile sahamızda oynayacağımız müsabakanın başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17.00 olarak açıklanmasının ardından kulübümüz ve Vavacars Fatih Karagümrük’ün ortak kararıyla mücadelenin saat 15.00’te başlaması için TFF’ye başvuruda bulunulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu isteğimiz olumlu karşılansa da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından reddedilmiştir."

 

Düzenleyen:  - Spor
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