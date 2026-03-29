Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Stefan de Vrij’e dikti. Milan Skriniar ile Inter Milan günlerinde uyumlu bir ikili oluşturan tecrübeli stoperin, sezon sonunda Kadıköy’de yeniden “duvar” kurması gündemde.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına erken start veren Fenerbahçe, savunma hattını Avrupa çapında bir ikiliyle tahkim etmeyi hedefliyor. Mevcut kadrosundaki Milan Skriniar’ın yanına lider karakterli ve tecrübeli bir partner arayan sarı-lacivertlilerin gündemine, Skriniar'ın eski takım arkadaşı Stefan de Vrij girdi.

Stefan de Vrij

INTER'İN DUVARI İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Sabah’ta yer alan habere göre; Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve İtalyan deviyle yeni kontrat imzalaması beklenmeyen Hollandalı stoper, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Bu transferin en dikkat çeken noktası ise Milan Skriniar faktörü.

Slovak yıldız Skriniar ile Stefan de Vrij, Inter forması altında tam 5 sezon boyunca yan yana görev yaparak Serie A’nın önemli savunma hatlarından birini oluşturmuştu. Birbirini ezbere tanıyan bu ikiliyi yeniden buluşturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda boşa çıkacak olan 34 yaşındaki oyuncu için somut adımlar atmaya hazırlandığı aktarıldı.

Stefan de Vrij ve Milan Skriniar

SKRINIAR DEVREYE GİRİYOR

Transfer sürecinde Milan Skriniar'ın da aktif rol oynaması bekleniyor. Eski takım arkadaşıyla olan güçlü bağlarını kullanacak olan Skriniar'ın, De Vrij’i ikna etmek için devreye gireceği belirtiliyor. Inter'de geçirdikleri başarılı yılların ardından bu kez Kadıköy’de "duvar" örmeye hazırlanan ikili, sarı-lacivertli taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

