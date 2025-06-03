Son finalist Inter'de bir dönem sona erdi! İşte Simone Inzaghi'nin yeni takımı

UEFA Şampiyonlar Ligi son finalisti Inter, Teknik Direktör Simone Inzaghi ile yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik direktörün yeni takımı belli oldu.

Bir dönemin efsane futbolcusu Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynattığı takımı Inter ile yollarını ayırdı.

INZAGHİ, INTER'E VERDA ETTİ

2024-2025 sezonunu İtalya Serie A'da 2. tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde rakibi PSG'ye farklı kaybeden Inter Teknik Direktör Simone Inzaghi yayımladığı mesajla kulübe veda ettiğini duyurdu.

49 yaşındaki teknik adam, kulübe veda mesajı yayımlarken duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Dört senelik, her şeyimi verdiğim bir yolculuğun ardından artık bu kulübe veda etme zamanı geldi. Her gün ilk ve son düşüncemi Inter'e adadım. Oyuncular, yöneticiler ve kulübün her bir çalışanı tarafından profesyonellik ve tutkuyla karşılık buldum. Aralarında Scudetto della Seconda Stella'nın (Lig şampiyonluğu) da bulunduğu kazanılan 6 kupa, 2023'te ve birkaç gün önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kat edilen mesafe, ekibimle birlikte çalışmalarımızın ne kadar desteklediğinin somut kanıtıdır. Başkan ve yönetimine minnettarlık duyuyorum ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Birlikte yaşadığımız 6 zaferde beni destekleyen, zor anlarda ağlayan, acı çeken, gülen ve kutlayan milyonlarca Inter taraftarı sizi asla unutmayacağım."

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Simone Inzaghi'nin yeni takımı da belli oldu. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde ilk kez İtalya dışına olan Inzaghi'nin sezon içerisinde Jorge Jesus ile yollarını ayıran Al Hilal'in başına geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

49 yaşındaki çalıştırıcı Al Hilal'den sezon başına 26 milyon Euro'luk net bir ücret kazanacak ve sözleşmesi ilk etapta 2027'ye kadar geçerli olacak.

INTER'İN BAŞINA KİM GEÇECEK?

Simone Inzaghi sonrasında Inter'in başına geçecek isim de merak konusu oldu. Inter'de teknik direktör adaylarının Cesc Fabregas ve Roberto De Zerbi olduğu belirtiliyor.

SERİE A VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BAŞARI GÖSTERDİ

Öte yandan 2021 yazında takımın başına geçen Inzaghi, mavi-siyahlıların başında 217 maça çıkarken, 141 galibiyet, 41 beraberlik elde ederken 35 de mağlubiyet aldı.

2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkardı.

Inter, geride bıraktığımız sezonu ise 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle şampiyon Napoli'nin 1 puan gerisinde 81 puanda tamamladı.

Inzaghi, lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.