Sosyal medya bu haberle yıkıldı! Arda Güler Galatasaray üyesi oldu

20 Ocak 2024 14:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 14:32

Galatasaray Spor Kulübü, bugün üyelik hakkı kazanan isimlere beratlarını verdi.

Efsane basketbolcusu Işıl Alben'in de yer aldığı üye listesinde ilginç bir tesadüf yaşandı.

Arda Güler isimli bir Galatasaray taraftarı üyelik beratını almaya gelirken şaşırttı.

Salonda bulunan üyeler Real Madrid'de oynayan Türk futbolcu Arda Güler ile olan isim benzerliğinden dolayı tebessüm etti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon euro + bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dikkatleri üzerine çekmişti.

Sakatlığından dolayı uzun bir dönem formasından uzak kalan 18 yaşındaki oyuncu, son 3 resmi maçın kadrosunda yer aldı.

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