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    Sosyal medya bu haberle yıkıldı! Arda Güler Galatasaray üyesi oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray Spor Kulübü'ne üyelik hakkı kazanan yeni isimler bugün düzenlenen törenle üyelik beratlarını aldı. Salona çağrılan Arda Güler isimli bir isim izleyenleri şaşırttı.

    Sosyal medya bu haberle yıkıldı! Arda Güler Galatasaray üyesi oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Spor Kulübü, bugün üyelik hakkı kazanan isimlere beratlarını verdi.

    Efsane basketbolcusu Işıl Alben'in de yer aldığı üye listesinde ilginç bir tesadüf yaşandı.

    Arda Güler isimli bir Galatasaray taraftarı üyelik beratını almaya gelirken şaşırttı.

    Salonda bulunan üyeler Real Madrid'de oynayan Türk futbolcu Arda Güler ile olan isim benzerliğinden dolayı tebessüm etti.

    Sosyal medya bu haberle yıkıldı! Arda Güler Galatasaray üyesi oldu

    Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon euro + bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dikkatleri üzerine çekmişti.

    Sakatlığından dolayı uzun bir dönem formasından uzak kalan 18 yaşındaki oyuncu, son 3 resmi maçın kadrosunda yer aldı.

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    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in antrenmanını ziyaret ederek Arda Güler ile bir araya geldi. Yıldız oyuncuyu yakından izleyen Montella, kulüpten bilgi aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçe
    Haberler > Spor > Sosyal medya bu haberle yıkıldı! Arda Güler Galatasaray üyesi oldu
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