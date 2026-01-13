Süper Lig'de 17 haftalık ilk devreyi 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi sonucu topladığı 15 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, 5 futbolcuyla prensip anlaşmasına vardıklarını, resmi açıklama için transfer tahtasıyla ilgili pürüzün giderilmesini beklediklerini söyledi.

Kayserispor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Nurettin Açıkalın, 5 takviye birden yaptıklarını duyurdu.

Transfer tahtasıyla ilgili küçük bir pürüz bulunduğunu ve sorunun 1-2 gün içerisinde çözüleceğini belirten Nurettin Açıkalın, hafta sonuna kadar transferlerin resmen kamuoyuna açıklanacağı bilgisini verdi.

TÜRKİYE'DEN 2, İNGİLTERE'DEN 2, HIRVATİSTAN'DAN 1 TRANSFER

Kayserispor; Dinamo Zagreb'den Fransız sağ bek Ronael Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor’dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaşma sağladı.

